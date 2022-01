Anche l'ex attaccante della Juve, Fabrizio Ravanelli, ha voluto dire la sua riguardo al trasferimento di Dusan Vlahovic in bianconero. Queste le sue parole a riguardo rilasciate ai microfoni della Gazzetta dello Sport.



'Se contro il Villareal ci fosse stato Chiesa sarebbe stata sicuramente la favorita del match, ma senza l'ex viola sarà una bella sfida. La Juve ha tutto per fare male davanti, con quei giocatori e la squadra è migliorata tantissimo con l'arrivo di Vlahovic che porta i bianconeri in una nuova dimensione: è l'unico che attacca la profondità. Poi vede la porta e soprattutto ha personalità...".