Fabrizioha parlato ai microfoni di Mediaset di Dusan. Le sue parole:"L'ultima partita ha detto che la Juve ha fatto una partita modesta, ci voleva una Juve cattiva sotto porta ma continua a far fatica. Il problema della Juve continua ad essere lì davanti, fa fatica a fare gol e oggi Vlahovic è un problema e questo problema crea problemi perché fa fatica a fare gol e a chiudere le partite come fa l'Inter. Perché se andiamo a vedere tutte le partite che ha fatto la Juve le ha fatte soffrendo fino al 95' mentre le vittorie dell'Inter non sono mai state in discussione. Vlahovic? Ha ansia ogni volta che gioca e gli errori non arrivano da una mancanza tecnica ma dalla sua ansia, da una sua precipitazione, dal suo nervosismo, dalla sua mancanza di tranquillità e quando non sei tranquillo difficilmente riesci a giocare bene tecnicamente. Secondo me la situazione di Vlahovic si racchiude nel rigore che fa capire la paura di andare al dischetto e che il giocatore non è tranquillo".