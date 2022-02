A Rai Sport, Fabrizio Ravanelli parla così del mercato Juve: "Vlahovic è l'uomo giusto, mancava alla Juve: è giovane ma ha grande personalità, leadership, è quello che non c'era. Attacca la profondità, può allungare la squadra e riempire l'area. Con Morata c'erano meno pericoli: Alvaro va incontro, nelle transizioni positive la Juve non riempiva l'area. Lui con Dybala e Morata come me, Vialli e Del Piero? In un 4-3-3 la vedo difficile. In un 3-4-1-2 magari sì. Dusan può giocare in più schemi".