"In questo momento Vlahovic non è titolare fisso. Nelle gerarchie di Allegri Kean, Milik e Chiesa sono avanti. Ad oggi sono più in forma di Vlahovic", il commento dell'ex attaccante della Juve, Fabrizio Ravanelli su tvplay. "Se vuole lottare per lo scudetto a gennaio dovrebbe fare un paio di acquisti di livello soprattutto a centrocampo. La Fiorentina non è riuscita a sostituire al meglio uno come Vlahovic. Gli attaccanti fanno molta fatica a fare gol. Nel gol della Juve Parisi ha commesso un errore, ha perso il passo sulla chiusura".