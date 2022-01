Da attaccante della Juventus ha vinto la Champions League. E oggi elogia l'ultimo colpo in attacco della Vecchia Signora: Fabrizio Ravanelli, intervenuto a Sky Sport, ha commentato così l'imminente arrivo di Dusan Vlahovic a Torino: "Dalle sue prestazioni emergono personalità e leadership. È un giocatore molto sicuro di sé, ha grande autostima e lo dimostra in campo rischiando le giocate. Darà tante soluzioni ad Allegri: può attaccare la profondità ma essere anche un punto di riferimento in avanti. Margini di crescita? Nella fase di finalizzazione può ancora migliorare, nonostante i tanti gol. E poi dovrà imparare a mettersi a disposizione in una squadra in cui sarà anche punto di riferimento, come accadrà alla Juve", ha concluso.