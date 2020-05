L'ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli racconta un simpatico retroscena sulla finale di Champions League del 1996 vinta dalla Juventus contro l'Ajax: "Avevamo messo una foto di Van Gaal nello spogliatoio della Borghesiana dove ci allenavamo a Roma per preparare la finale. In un’intervista aveva detto che non sapeva chi avrebbe vinto la Champions, ma che era sicuro che la Coppa sarebbe tornata con lui in aereo ad Amsterdam. Presuntuoso, un tantino. Comunque, ogni mattina nello spogliatoio vedere la sua faccia ci caricava in maniera incredibile. È riuscito a farci uscire energie sconosciute".