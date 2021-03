Ravanelli, a Twitch, ha parlato di Alessandro Del Piero: "Il primo flash pensando a Del Piero? Quando porta le rose a mia moglie per la nascita di mio figlio. Ancora oggi quando parlo con Alessandro, o magari condividiamo in casa certe situazioni, mia moglie mi ricorda sempre quell'episodio. Venne in casa con la prima ragazza e portò le rose. Del Piero è anche questo: oltre al tiro sul secondo palo, le accelerazioni, il genio. E' bello anche far conoscere i tifosi situazioni fuori dal campo che appartengono ai veri campioni. Dico sempre una massima: nella bocca del campione, c'è sempre una grande umiltà. In quella del mediocre, c'è sempre presunzione. Essere alla Juve e conoscere gli Agnelli, ricordo ancora quando Agnelli mi presentò a Gorbaciov come il bomber della squadra. Lì avevo capito cosa vuol dire essere un personaggio importante. La semplicità appartiene ai grandi campioni".