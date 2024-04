Fabrizioai microfoni di TvPlay ha parlato del gesto di Juan Cuadrado che ha saltato durante il coro "chi non salta juventino è" nel corso dei festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto dell'Inter. Le sue parole:"Festeggiamenti dell’Inter? Ammetto di aver cambiato più volte canale, ho rosicato. I cori di Juan Cuadrado contro la Juventus? Una mancanza di rispetto per i tifosi. Io quando vinsi lo scudetto con la Lazio non partecipai ai cori di sfottò contro la Juventus, per rispetto".