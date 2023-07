Anche Fabrizio Ravanelli ha voluto lasciare un messaggio al canale ufficiale della Juve, per celebrare il centenario della presidenza Agnelli.'Sono uno dei pochi fortunati che ha ricevuto le telefonate all’alba di Giovanni Agnelli che voleva parlare di Juventus, ho condiviso con lui la stessa passione. La Juventus e la famiglia Agnelli sono un’unica entità, per me indivisibile'.