Fabrizioha parlato così della corsa scudetto a Il Corriere di Torino."Credo che la vera Juve sia quella che ha vinto con l’Udinese, che in verità non era però in grande giornata. A Torino ha affrontato un Bologna che ha qualità di gioco e bravi giovani. Allegri ha una quindicina di giocatori all’altezza della situazione. La Juve può fare un grande campionato"."Napoli e Inter favorite. I primi hanno cambiato poco e vanno con il cambio automatico. E i nerazzurri hanno fatto un mercato pazzesco: Pavard è forte e polivalente, Sanchez è tornato a essere un attaccante in grado di decidere le partite, il centrocampo è strepitoso e la difesa eccezionale. Un gradino sotto c’è il Milan, due gradini sotto la Juve".