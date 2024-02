L'ex attaccante della Juve, Fabrizio Ravanelli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TV Play, dove ha parlato anche della lotta scudetto.'Non credo che il problema di questa Juve sia Allegri perché quando lui ha avuto il materiale a disposizione è sempre riuscito a tiare fuori il meglio dalla squadra. Oggi i giocatori non sono pronti per puntare allo scudetto: nel loro momento di grazia si sono trascinati insieme nel fare prestazioni che sono andate oltre il normale, ma la squadra non è pronta per riuscire a vincere un campionato così difficile come la Serie A'.