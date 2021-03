Fabrizio Ravanelli, al canale Twitch della Juventus, ha analizzato il momento dei bianconeri e di Chiesa: "La mia analisi è abbastanza semplice: la Juve ha fatto un primo tempo con intensità elevata. Il Verona non aveva mai avuto un'occasione, il mister è stato bravo a schierare la squadra in un 3-5-2, sembrava una squadra concreta. Poi la Juve è calata, sebbene abbia rischiato pochissimo. Sui dettagli ha preso gol. Tra inesperienza e concentrazione si sono persi due punti fondamentali. C'è grande rammarico, potevamo portare a casa una vittoria importante. Chiesa? Ha le capacità per fare la seconda punta, più vicino alla porta diventa determinante. Ha grande tiro, avvicinandosi può essere determinante. Il mister gli ha dato la possibilità di sfruttare le qualità. Quando ha campo è determinante e questo ruolo può ricoprirlo con qualità. Poi con Morata e Dybala, la Juve diventa micidiale".