Ieri sera a Sky Sport Fabrizio Ravanelli ha raccontato un paio di aneddoti sul compianto Giampiero Boniperti: "Per me Boniperti è stato l'uomo più importante perché mi portò alla Juventus. E sapete come mi portò in bianconero? Chiamò il mio povero papà alle undici di sera dicendogli che mi voleva alla Juve, ma prima voleva conoscere la mia famiglia. Mio padre pensò che fosse uno scherzo. Io giocavo nella Reggiana. E invece era proprio Boniperti, che prese appuntamento con me, mio fratello e mio papà a Torino. Ci ospitò e mi fece firmare un contratto di tre anni. In una partita, poi, il presidente venne a trovarci in spogliatoio e gli feci i complimenti per il vestito beige che indossava. Qualche giorno dopo mi fece recapitare quella stessa stoffa e un sarto mi prese le misure..."