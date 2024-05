Fabrizio, ex giocatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di TvPlay di Joshua Zirkzee del Bologna ma accostato alla Vecchia Signora per il mercato estivo. Le sue parole.- "Faccio una provocazione: ma Zirkzee è tanto più bravo di Yildiz e Soulé? Ma perché noi dobbiamo pensare di andare a puntare e spendere 40-50 milioni quando in casa abbiamo Yildiz e Soulé? Perché non devo dare fiducia a questi giocatori che hanno dimostrato di essere da Juve? Si deve portare pazienza e dargli la possibilità di crescere".