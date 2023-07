L'ex attaccante della Juve, Fabrizio Ravanelli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TV Play, dove ha parlato anche del futuro di Paul Pogba.'Ho avuto la possibilità di parlare con Pogba. Stavo andando via da Torino e lui ci teneva a salutarmi, per lui ero un eroe quando ero a Marsiglia. Ha tanta voglia di far bene e di riscattarsi, speriamo che possa trovare la giusta forma e la giusta continuità. Mi ha detto che ha voglia di rimanere, poi il tutto può cambiare dalla sera alla mattina, ma vuole restare a Torino a tutti i costi. Pogba vuole dimostrare il suo valore a tutti i costi'.