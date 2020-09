L'ex Juve Fabrizio Ravanelli ha parlato della scelta di Pirlo di mettere Frabotta: "Mettendo in campo Frabotta, Pirlo ha mandato un messaggio alla squadra facendo capire che per lui gioca chi merita, e soprattutto chi corre - ha detto a Sky Sport - C'è un solo giocatore che secondo me non può difendere, è Cristiano Ronaldo. Ieri sera la differenza l'hanno fatta soprattutto i centrocampisti: vedere Ramsey e McKennie giocare con quella dinamicità li rende due attaccanti aggiunti e diventa tutto più facile. La cosa bella che ha fatto ieri la Juve è attaccare sempre minimo con cinque o sei uomini".