Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, ha rivelato un particolare retroscena della sua carriera, ai microfoni di Sky Sport. Penna bianca, come veniva chiamato per l'inconfondibile ciuffo argenteo, ha raccontato delle sue difficoltà nell'apprendere la lingua inglese, quando, nel 1996, ha lasciato Torino dopo quattro stagioni in bianconero, direzione Premier League. Ecco le sue parole: "A Middlesbrough non uscivo quasi mai di casa. Ero molto restio a lasciare la Juventus, per questo quando sono arrivato in Inghilterra ci ho messo un po' ad imparare la lingua".