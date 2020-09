Intervenuto a Sky Sport, l'ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli ha parlato del debutto di Weston McKennie in bianconero: "Forse è un paragona azzardato, ma mi ricorda molto Davids come caratteristiche e ieri ha fatto una partita davvero importante: ha grande fisicità e anche una buona tecnica, questa non sarà una Juve dalle grandi firme ma il suo acquisto è sicuramente azzeccato". Il centrocampista americano è arrivato dallo Schalke per un'operazione totale da 23 milioni (4,5 per il prestito con il diritto di riscatto fissato a 18,5) più 7 milioni di bonus.