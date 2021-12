L'ex attaccante bianconero, Fabrizio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento della Juventus. ​"Non penso che questa sia la Juventus che vuole Allegri. Pian piano sta cercando di migliorare, ma c’è ancora tantissimo lavoro da fare. Purtoppo ci sono ancora delle amnesie, soprattutto a livello difensivo; non mi riferisco direttamente il reparto arretrato, ma per quanto riguarda la fase difensiva della squadra. Inoltre, fa fatica ad entrare in area di rigore ed è poco veloce nel giro palla. Queste cose devono essere migliorate a gennaio perché quando la Juventus affronterà le big dovrà essere pronta. Ritroverà tre giocatori fondamentali per questa come Chiellini, Dybala e Chiesa. Lì vedremo la vera forza di questa squadra perché avrà tempo per lavorare. Vedremo se sarà competitiva per poter lottare per il quarto posto"