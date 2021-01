Fabrizio Ravanelli, a JTV, ha parlato di Milan-Juve.



SORPRESA - "Mi sorprende l'assenza di McKennie, me lo aspettavo titolare. Speriamo sia la squadra giusta, avremo più qualità con Rabiot. E speriamo di sfruttare la sua fisicità contro Calabria, magari nelle ripartenze e nell'andare a riconquistare le palle".



SUL MILAN - "Il Milan sta giocando con fluidità, con determinazione, con entusiasmo. Soprattutto entusiasmo. Magari prima non ce l'avevano. Ora il Milan è in una condizione di autostima incredibile e sono un pizzico fortunati in ogni situazione. A Benevento non meritava di andare sotto. Sono coscienti delle loro forze e questo li fa partire da uno step molto alto. Da dimenticare l'esperienza brutta con la Fiorentina, nell'ultimo periodo ha fatto molto bene. Sul gioco e sulla determinazione, la Juve sta crescendo molto".