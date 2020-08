Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juve, parla ai microfoni di Sky Sport della sfida che attende i bianconeri nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, contro il Lione: "Le ultime uscite della Juventus sono dovute anche dal fatto di aver già vinto il campionato. Io ho avuto la possibilità e la fortuna di giocare a calcio e quando riesci a vincere lo scudetto poi ti rilassi un attimo. È logico per la Juventus, lo dice anche la storia, che queste partite difficilmente le sbaglia. Il Lione, non giocando, si può allenare quanto vuole ma sicuramente non è facile recuperare il ritmo partita. E chissà che la gara non possa durare 120 minuti e li sicuramente dipenderà non solo dalla condizione fisica ma anche dai giocatori che hai in campo".