A TV Play, Fabrizioparla così di Juve-Inter."La Juve ha giocato un ottimo primo tempo e meritato di andare in vantaggio, ma l'Inter è stata micidiale a sfruttare l'unica occasione concessa dai bianconeri, il secondo tempo invece non si è praticamente giocato. Tirando le somme credo che Allegri esca dalla partita con delle convinzioni in più, l'Inter ha avuto paura di tentare l'affondo nonostante fosse superiore e si trovasse di fronte una Juve incerottata.Non so come sarebbe finita la partita se i bianconeri non avessero subito immediatamente il pareggio e fossero andati negli spogliatoi ancora avanti. Le lamentele di Inzaghi sulle assenze nel dopo gara le trovo francamente incredibili, capisco che in conferenza stampa bisogna dire qualcosa, ma quel punto Allegri cosa avrebbe dovuto dichiarare, vista la rosa che aveva a disposizone?"