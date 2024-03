L'ex attaccante della Juve, Fabrizio Ravanelli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TV Play, dove ha parlato anche del momento delicato che stanno vivendo i bianconeri.'Anche se dovesse conquistare la Champions League con un quarto posto, obiettivo tra l’altro non facile al momento, sarebbe comunque un’annata deludente. Una società come la Juve non può accontentarsi del quarto posto. Io penso che a inizio stagione, anche in virtù dell’assenza delle coppe europee, i bianconeri avessero ben altri obiettivi'.