Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, l'ex attaccante della Juve, Fabrizio Ravanelli, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che è stato il cammino di Inter e Juve fino a questo momento.'Mi pare che i bianconeri abbiano fatto molto più fatica a fare questi punti e che l'Inter quando ha schiacciato il piede sull'acceleratore in alcune partite gli avversari non hanno retto. E quindi puntualmente sono arrivate le vittorie. Vedo la Juve un paio di gradini sotto, poi mi auguro mi contraddicano domenica e nella corsa scudetto, ma sarà una partita molto dura. Potremmo anche vedere una partita a scacchi, un punto per uno potrebbe anche accontentare tutti'.