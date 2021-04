Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, parla a Juventus Tv dopo il pari nel derby contro il Torino: "Ho visto una Juventus partita con il piglio giusto, ma una volta andata in vantaggio la Juve ha pensato che fosse tutto facile ha concesso due gol evitabilissimi. La palla girava con lentezza e con prevedibilità, la Juventus è stata troppo prevedibile: la squadra deve essere più veloce e queste partite le deve vincere se vuole arrivare seconda o vincere il campionato. Alcuni calciatori sono un po’ in confusione a livello mentale, e questo blocca la squadra"