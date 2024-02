Fabrizioha vestito la maglia della Juventus in passato, attualmente è un allenatore. Rimasto in bianconero dal 1992 al 1996, collezionando 111 presenze condite da 41 reti segnate. Ai microfoni di TvPlay oggi ha commentato la situazione attuale della Juventus senza nascondere un filo di preoccupazione. Queste le sue parole:"Dal punto di vista tattico non so se la Juve possa cambiare qualcosa perché ci vuole sempre disponibilità da parte dei giocatori e il rischio è che qualcuno di essi possa snaturarsi e perdere incisività. Non credo che il problema sia il modulo, ma che sia un problema di testa: la Juve non ha più le certezze di prima".