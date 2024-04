Fabrizioè intervenuto ai microfoni di TvPlay commentando la Juventus ed i possibili innesti in arrivo dal mercato estivo. Le sue parole:"Retegui è un giocatore da grande squadra, mi piace tanto. Sono rimasto folgorato dalla partita che ha fatto a Torino col suo Genoa. Non ha tirato in porta, ma ho visto un giocatore che ha fatto sportellate alla pari contro Bremer e Danilo. Potrebbe essere un valore aggiunto per questa Juventus, specialmente quando c’è da far riposare Vlahovic, ma anche insieme. Se i bianconeri dovessero prenderlo farebbero un grandissimo acquisto".