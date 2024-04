Lo storico ex Juventus Fabrizionel giorno successivo alla semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Lazio (vinta per 2-0) dai bianconeri è intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24. Le sue parole:"Una partita non basta per guarire la Juve. Primi 10 minuti di gara bene, dopo il rigore annullato subentra la paura, nel secondo tempo invece sono stati abili nel palleggio, nelle linee di passaggio. Se hai la testa sgombra le cose riescono, per questo e giocare in certe squadre devi avere la personalità. Se non migliori non sei da Juve. Oggi ci sono 7-8 giocatori da Juve, non di più. Se non confermassero Allegri si dovrebbe trovare un allenatore pronto a ricostruire. Vorrei vedere una squadra col fuoco dentro, con la cultura del lavoro".