Fabrizio Ravanelli, le parole su Allegri e la Juventus

"Il primo a sapere di aver sbagliato è Allegri. Quando i bianconeri competevano per lo scudetto stavano andando oltre le loro possibilità, ma allo stesso modo questa squadra poi ha fatto solo 7 punti in 8 partite", così l'ex attaccante della Juventus,ha parlato della situazione del suo vecchio club.Ravanelli, a TvPlay, ha commentato la stagione della Juventus, che reputa deludente:non lo era nella prima parte e non lo è anche ora. La situazione è difficile adesso: anche se dovesse conquistare la Champions League con il quarto posto, obiettivo non semplice al momento,Una società come la Juve non può accontentarsi del quarto posto. A inizio stagione, anche in virtù dell'assenza dalle coppe, credo che i bianconeri avessero ben altri obiettivi"GLI ERRORI COMUNICATIVI - "A livello comunicativo ci sono stati degli erroriieri invece non ha mai dato quell'impressione. Vedo una squadra troppo pacata e lenta nel girare palla e nel volerla recuperare. Non si manda un messaggio positivo al tifoso.""Per i calciatori ci sta che ci siano dei momenti difficili durante la stagione, ma il fuoco non deve mai mancare. La gente non vede una Juventus determinata a vincere""Alla base di tutto quando un allenatore propone la sua idea di calcio credo debba esserci la disponibilità del calciatore a portare avanti quanto proposto. Quando vai a chiedere delle cose a dei calciatori c'è la necessità che tutti remino dalla stessa parte, mentre molti guardano solo al proprio orticello. C