L’ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli ha parlato in videochiamata a Sky Sport della sfida tra i bianconeri e la Roma: "Tutte le partite tra Roma e Juventus sono sempre state particolari, c’è grande rivalità nonostante la lealtà. Ho giocato tante partite con la Roma, sono state sempre grandi partite all’insegna della sportività. Sarà una sfida affascinante".



DZEKO O MAYORAL - "Cambia qualcosa per la Juve? Non credo. La Roma è una squadra di qualità, la Juventus dovrà fare una grande partita per vincere".



PRONOSTICO - "Possiamo aspettarci di tutto, la Roma ha costruito la sua stagione basandosi sul gioco. La Juventus sta giocando bene, mi aspetto una partita spettacolare".