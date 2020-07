Fabrizio Ravanelli al Corriere della Sera ha parlato dei problemi della Juventus: "Il centrocampo? La linea è un po’ troppo piatta: il Sassuolo con un’imbucata saltava tutto il reparto… Ci sono giocatori in netto ritardo fisico, penso ad esempio a Ramsey. Sarri deve continuare a credere nel suo gioco, cercando però di mettere in campo chi sta meglio e non chi ha un nome importante. Ho visto in grossa difficoltà anche Chiellini, che avendo giocato poco deve ritrovare tempi e misure".