3









Di attaccanti e Juve è uno che se ne intende. E i bianconeri stanno proprio cercando un nuovo numero nove. Fabrizio Ravanelli vota però Luis Suarez. E' lui il calciatore perfetto per completare l'attacco della Vecchia Signora: "Lo voterei con il 51%. Un margine minimo, però ritengo che sia più adatto. Penso che si integrerebbe alla perfezione con Ronaldo, Dybala e Douglas Costa e con questi quattro giocatori la Juve avrebbe uno dei parchi attaccanti più forti d'Europa".



DOUGLAS - "Lo so che il brasiliano è visto poco perché è rimasto fermo per molto tempo però sono convinto che quando è sano sia veramente forte. Pirlo avrà un compito importante quello di recuperare Douglas Costa".



DZEKO-SUAREZ - "Hanno caratteristiche diverse dalle mie, quello più simile a me era Mandzukic perché io recuperavo le palle anche in difesa, Suarez e Dzeko sono dei bomber". HIGUAIN - "Ha avuto tanti problemi non solo fisici. Non mi è sembrato sereno, anche dopo il lockdown. Penso che abbia pure lui la volontà di cambiare aria".



DYBALA - "E' diventato indispensabile per la Juve. E' migliorato tanto è stato decisivo dopo la ripartenza. Ha davvero compiuto un salto di qualità. E la Juve dovrebbe dargli la fascia di capitano per i prossimi dieci anni. Rinnovo? In questo momento è difficile trovare una società migliore della Juve".