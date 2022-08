In un video pubblicato da Sport Mediaset, Fabrizioha parlato così della, squadra in cui ha giocato dal 1992 al 1996: "Credo che la Juventus sia ancora incompleta, mancano un terzino sinistro e un vice-Vlahovic. Abbiamo visto che anche lo scorso anno ha faticato a vincere le partite e ha avuto credo il 10° attacco. Sotto questo profilo credo debba migliorare tantissimo. Si è rafforzata sotto un certo punto di vista, ma non sono sicuro possa essere un anno fantastico, ci sono ancora punti interrogativi e l'infortunio di Pogba rischia di pesare tanto".