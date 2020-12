Così l'ex attaccante bianconero Fabrizio Ravanelli in collegamento a Sky Sport: "La Juventus è in grande crescita, deve solo migliorare nel chiudere le partite. Come ha detto lo stesso Pirlo, la Juve si è complicata la vita per non essere cinica sotto porta. Comunque le ultime partite fanno ben sperare, abbiamo visto una squadra che migliora sotto il punto di vista atletico e del gioco. E con l'inserimento di McKennie a centrocampo è più solida. Questo equilibrio pone la Juve sulla strada giusta, continuando con questa mentalità lotterà per lo scudetto fino alla fine. L'americano non sarà un grande nome super sponsorizzato, ma è un giocatore fondamentale: ha sia quantità nel recuperare tantissimi palloni, ma ha pure tempi d'inserimento. La squadra di Pirlo ha trovato la quadra da quando è entrato lui con continuità. Non sempre i fuoriclasse risolvono le situazioni...".