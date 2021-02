L’ex giocatore della Juventus Fabrizio Ravanelli ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato della sfida contro il Porto



Ravanelli, si può dire che la Juve sia favorita in questo ottavo?«Bisogna stare attenti, ho seguito molto il Porto ed è ostico. Carattere, ripartenze con attaccanti veloci: servirà una grande partita».



Ma la squadra di Pirlo ha le forze per arrivare fino in fondo in Europa?

«Ha tutte le possibilità. Con la rosa al completo, se Pirlo può scegliere, riesce a mettere in campo una formazione davvero forte. Certo, le assenze di Cuadrado e Arthur sono pesanti, perché due così non hanno veri sostituti».



Da due anni nella fase a eliminazione segna solo Cristiano. Una tendenza pericolosa, no?

«Sì, ma bisogna considerare che ha giocato le gare decisive sempre con la rosa decimata. E se mancano uomini fondamentali, in campo e dentro lo spogliatoio, è dura».



Voi arrivaste alla coppa di Roma col tridente. Quando staranno tutti bene un tridente Cristiano-Morata-Dybala è sostenibile?

«Dybala non è mai stato davvero a disposizione e non si è fatta preparazione, quindi il tecnico non ha mai potuto provarli, anche per cercare gli equilibri. Penso che in questa fase calda in cui non si può sbagliare sarà difficile, si andrà avanti al massimo col 3-5-2».



Lei hai giocato con Conceiçao alla Lazio. Ieri Sergio si è definito un allenatore nervoso. Era già così da giocatore?

«Eccome, si arrabbiava sempre e gli piaceva anche lo scontro fisico in campo. Il Porto lo rispecchia, è tignoso, determinato. Per fortuna della Juve almeno non si aggiunge il fattore tifosi, che in quello stadio sono spesso condizionanti».



Nel primo anno di Lippi, il 1994-95, la sua Juve mise in atto un rinnovamento anche più radicale di questo. Avete passato momenti difficili simili a quelli di questo inizio stagione?

«Assolutamente sì, il campionato non era stato facile: partimmo con un 4-4-2 e con un cambio anche di preparazione. Abbiamo avuto bisogno di smaltirla. Poi complici i tre punti a vittoria abbiamo virato sul tridente, sull’attaccare, sull’aggressione. Fu una svolta in corsa che poi fece scuola, creando un calcio diverso: squadra inimitabile».