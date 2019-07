Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport del futuro bianconero con Matthijs de Ligt, in arrivo dall'Ajax nei prossimi giorni di mercato: "La qualità della Juventus è cresciuta anno dopo anno, ma se dovesse arrivare anche De Ligt questa squadra diventerebbe formidabile. E io terrei anche Higuain, che può essere utile in una stagione con molte partite". Se il centrale dell'Ajax è sempre più vicino, sembra invece difficile che il Pipita possa essere confermato in bianconero.