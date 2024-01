Le parole di Fabrizio"Un allenatore intelligente deve sempre ascoltare i giocatori - ha detto a Tv Play -. Allegri è un grande allenatore e sono convinto che possa essere vero l’episodio con Vlahovic e Locatelli che lo hanno invitato a pressare più alto. Sono andati via giocatori che non remavano dalla stessa parte. Nello spogliatoio si respira un clima di fiducia e di ottimismo. Stanno migliorando partita dopo partita e sarà così fino alla fine. L’allenatore bravo riesce a far emergere le doti dei giocatori. Ma la dote più importante degli allenatori da quando esiste il calcio è la fortuna".