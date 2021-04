L'opinione di Fabrizio Ravanelli nel prepartita di Atalanta-Juventu su JTV: "Abbiamo un centrocampo di grande gamba e qualità tecnica. Tutti i nostri centrocampisti, a partire da Bentancur e Rabiot, devono avere la personalità per giocare la palla e sicuramente ci saranno momenti del match in cui avranno spazio per farlo. La Juve avrà occasioni per far male all'Atalanta, che se conosco bene Gasperini cercherà di fare la partita e vincerla a tutti i costi. Se sapremo quindi difenderci alti e con intelligenza, mettendoli in difficoltà nelle ripartenze, potremo veramente regalare ai tifosi una gara di alto livello, dal punto di vista del cuore e della tecnica."



LE CHIAVI - "La Juventus deve allargare i tre difensori e mettere in difficoltà la retroguardia atalantina con la velocità di Chiesa e Rabiot e gli inserimenti di McKennie"