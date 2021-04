Fabrizio Ravanelli, a JTV, ha parlato del derby di oggi: "Per me avremo grandi possibilità con questa formazione, vanno sfruttato - le sue parole - Il Toro tecnicamente e tatticamente fa errori incredibili, se una squadra è cinica può pagare le disattenzioni. Schema tattico in cui devi essere attento. E il Toro spesse volte lascia qualche disattenzione dal punto di vista tattico".



MOMENTO STAGIONE - "Mi auguro che sia arrivato quel momento della stagione in cui possa dare linfa per raggiungere tutte i nostri obiettivi. Mi auguro davvero che possa dare la spinta per portare avanti la squadra, alla fine faremo i conti.