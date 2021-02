Fabrizio Ravanelli, a Radio DeeJay, ha parlato dei bianconeri: "Juve da Champions? Devo dire che quest'anno ha grandi possibilità, molto dipenderà da come arriverà nelle prossime portite. Saranno decisive anche a livello numerico. L'anno scorso ha giocato con l'Ajax decimata. Dipenderà dalla condizione atletica della squadra e dalla possibilità del mister dei giocatori da mettere in campo. Se ti mancano giocatori importanti nelle gare decisive, allora è dura. La Juve ora ha recuperato. Barcellona e Real sono in difficoltà. Al di là del discorso economico, vedo una squadra sulle gambe, non pronta ad affrontare dinamicità e grande tecnica. Dipenderà dal discorso fisico".