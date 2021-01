Fabrizio Ravanelli, la Coppa Italia e il Genoa. Ecco alcune dichiarazioni di Penna Bianca nel prepartita di Juventus-Genoa, ottavo di finale della coppa nazionale, a JTV: "Per i giovani ci vogliono testa, gambe e personalità. Questo fa la differenza oltre alla qualità. La Coppa Italia è una competizione molto importante, sembra che nessuno le dia importanza ma quando ti avvicini alla finale tutti la vogliono vincere. Questa partita sarà un gran banco di prova per giocatori giovani ma anche per un allenatore giovane che ha dato tante opportunità ai ragazzi bianconeri. I miei gol contro il Genoa nel 1994-95, anno del primo scudetto di Lippi? Per uno juventino fino al midollo come me è stato bellissimo risolvere partite così importanti per la squadra bianconera. Una grande emozione! Ricordo ancora come fosse oggi una chiamata del presidente Boniperti alla sera per complimentarsi con me mentre ero a cena con suo figlio e con Ricky Grande Stevens"