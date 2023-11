Fabrizio, ex attaccante della Juventus, ha parlato a TvPlay: "Ottimo primo tempo della Juve che ha meritato il gol del vantaggio. L’Inter ha trovato una ripartenza micidiale e ha trovato subito il pareggio. Nel secondo tempo le squadre non hanno più giocato. Confrontando però i valori in campo Allegri ne esce fortificato. Se l’Inter ha avuto paura di una Juve con tanti problemi di formazione vuol dire che i nerazzurri temono i bianconeri. La squadra di Allegri ha preso il gol del pareggio troppo presto: forse se fosse andata al riposo in vantaggio la partita sarebbe stata diversa".- "È incredibile che l’Inter si sia lamentata delle assenze. E allora la Juventus che deve fare? Capisco che in conferenza stampa bisogna dire sempre qualcosa, ma è assurdo quello che ha detto ieri il tecnico nerazzurro. Mancavano Bastoni e Darmian che sono giocatori importanti, ma per il resto erano al completo", ha detto Ravanelli."La Juve ha bisogno di Zielinski e Samardzic, che hanno le caratteristiche per rinforzare il centrocampo di Allegri".