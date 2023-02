Le parole di Fabrizio, attraverso il sito ufficiale della"Quasi 27 anni dopo la prima e unica volta in cui si incontrarono, Juventus e Nantes si riaffronteranno in una notte europea, seppur in una competizione diversa perchè nella stagione 1995/1996 li sfidammo in Champions League. Ora il focus è sull’Europa League che può e deve diventare un obiettivo importante quest’anno. Già questa doppia sfida sarà molto interessante da giocare perchè quella francese si è dimostrata una squadra scorbutica e difficile da affrontare. Ho visto la partita che hanno perso contro il Marsiglia, qualche settimana fa. Per riuscire a superarli la squadra di Tudor ha dovuto giocare una gara attenta e pulita sotto l’aspetto tecnico, anche perchè il Nantes arrivava da sei risultati utili consecutivi e la Juventus dovrà fare lo stesso. I transalpini hanno in rosa tanti giovani talentuosi, ma se i bianconeri scenderanno in campo con determinazione e spirito di sacrificio passeranno il turno".