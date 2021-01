Fabrizio Ravanelli ha parlato di Cristiano Ronaldo a La Gazzetta dello Sport: "Reazione di Ronaldo? Credo che sia normale, lui è un giocatore talmente forte, talmente numero uno, che nei festeggiamenti è diverso dagli altri. Credo sia stato il primo ad essere contento per la squadra, non credo bisogni vedere questo suo festeggiamento in maniera negativa, ma ancora una volta ha dimostrato di essere il giocatore più forte di tutti. Non si accontenta mai? Credo sia un esempio per tutti, lo è stato in carriera e lo è ancora oggi. E' sempre alla rincorsa dei record, suoi e di squadra. Ha contribuito a far vincere un trofeo importante e fa capire quanta voglia abbia di vincere ancora. Se resta? Adesso hanno una possibilità di arrivare ai quarti di Champions. Porto ostico, ma la Juve ha la possibilità di arrivarci in ottima condizione e potrà dire la sua. Magari poi può entrare nelle prime quattro. Se ci riuscirà, Ronaldo sarà contento. Le semifinali sono alla portata".