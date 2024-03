L'ex attaccante della Juventus, Fabrizio Ravanelli, ha parlato del possibile nuovo allenatore come sostituto di Allegri a TvPlay: "Se dovessi scegliere tra Tudor e Conte prenderei Conte, ma Igor è bravissimo. A Marsiglia è andato contro tutto e tutti, ma alla fine lo hanno osannato. È davvero un grande allenatore, i giocatori lo seguono moltissimo. Secondo me è un tecnico molto sottovalutato". Allegri ha ancora un anno di contratto con la Juventus ma al momento non ci sono certezze sulla sua permanenza anche la prossima stagione.