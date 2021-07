L'ex attaccante della Juventus, Fabrizio Ravanelli, ha concesso un'intervista a Tuttosport in cui ha raccontato un curioso retroscena legato a Gigioe i bianconeri."Se mi ricordo Donnarumma? E come faccio a dimenticarmelo! Era mostruoso già all’epoca. Aveva il fisico di adesso, però in un ragazzino di 12 anni. Ho il ricordo di un ragazzino potente, esplosivo, impressionante: parava tutto. Tanto che, siccome nessuno dei nostri ragazzi riusciva a segnare a Donnarumma dal limite dell’area, lo sottoponemmo a una scarica di tiri all’altezza del dischetto del rigore. Ma era comunque quasi impossibile fargli gol. Lasciava tutti a bocca aperta, Gigio"."Era un ragazzo differente dagli altri. Adesso è facile dirlo, ma già all’epoca comunicai al responsabile dei portieri che questo ragazzo andava preso subito perché sarebbe diventato un top assoluto. ​Il rimpianto è soprattutto quello di dieci anni fa, con un piccolo investimento si sarebbe potuto anticipare il Milan. Peccato, Donnarumma sarebbe stato l’erede perfetto di Buffon. Adesso c’è Szczesny, che è un altro grandissimo portiere e quindi capisco la scelta della società e di Allegri"."Tutti prenderanno la nostra Nazionale come modello. La Juventus la scelta più importante l’ha già effettuata richiamando Allegri. Max è il grande colpo del mercato bianconero. È una garanzia: ricostruirà lo spirito, il carattere e la mentalità Juve necessari per tornare a dominare in Italia e in Europa. Un po’ come ha fatto Mancini nell’Italia: infatti sono due tecnici vincenti e che si assomigliano"."​Io avrei puntato su De Paul e Locatelli. Purtroppo l’argentino è andato all’Atletico. Locatelli è da prendere subito. È in continua crescita ed è completo: ha tecnica, fisico, gamba, è bravo a impostare e prezioso nella riconquista della palla. Meglio lui o Pjanic? «Vedrei bene entrambi. Ma se devo sceglierne uno, dico Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo, Allegri e Dybala si riveleranno tre super colpi"."Ronaldo me lo terrei ben stretto. Cristiano viaggia ancora a medie-gol sovraumane, poi dipenderà da lui. Chi se partisse? Tutta la vita Gabriel Jesus del City. Meglio lui di Icardi o Vlahovic".