Intervenuto ai microfoni di Mediaset, l'ex attaccante della Juve Fabrizio Ravanelli ha commentato anche quella che è stata l'evoluzione dei bianconeri in questa ultima parte di stagione.'Credo che sia tornata la vera Juventus, si è ritrovata e bisogna aggiungere il cambio tattico e il nuovo ruolo di Kostic. Ora ha molto più campo, arriva sul fondo in corsa e la Juventus dai suoi piedi e dai suoi cross ha costruito tanti gol, prima aveva meno opportunità di arrivare in corsa, adesso che ha più spazio sta dando qualcosa in più'.