Intervenuto negli studi di Pressing, l'ex attaccante della Juve, Fabrizio Ravanelli, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti sul futuro di Antonio Conte.'L’ho visto un po’ di tempo fa, in questo periodo s’è preso un po’ di tempo per stare con la famiglia. Presto tornerà su una panchina, non so se sarà quella della Juventus o qualcun altra'.