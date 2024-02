L’ex attaccante della Juve, Fabrizio Ravanelli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tv Play, dove ha parlato anche del futuro di Massimiliano Allegri.‘L’Inter è una squadra più esperta e più forte, Allegri ha fatto un lavoro stratosferico fin qui ma non può rimanere con una rosa non all’altezza. Ci sono giocatori senza ancora quella grande personalità da Juve, un DNA che forse acquisiranno con il tempo ma che al momento non c’è’. Non accetterà di rimanere anche l’anno prossimo in una squadra così giovane’.