Messaggio di Fabrizio Ravanelli a Marcello Lippi intervenuto in diretta a Sky Sport: "Volevo ringraziarti ancora per tutto quello che hai fatto per me, quello che mi hai insegnato, sei stato il precursore del calcio totale, con la tua mentalità ci hai fatto vincere trofei importantissimi, ci hai insegnato tanto a livello di professionalità e motivazione., sei stato un allenatore e una persona molto importante che mi ha fatto conoscere tutti il mondo e mi ha dato la possibilità di diventare un grande calciatore". Qui la risposta commossa del Mister